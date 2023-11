Kingfisher abaisse à nouveau sa prévision annuelle, des difficultés en France

LONDRES, 22 novembre (Reuters) - Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, a revu mercredi à la baisse sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois en trois mois, alors que les tendances de marché s'avèrent plus faibles que prévu en France. Kingfisher, qui possède aussi les enseignes B&Q et Screwfix en Grande-Bretagne, s'attend désormais à un bénéfice avant impôts ajusté d'environ 560 millions de livres (639,79 millions d'euros) pour son exercice se terminant fin janvier, en baisse par rapport aux 590 millions de livres prévus en septembre et aux 758 millions de livres réalisés en 2022/23. Lors du troisième trimestre, les ventes à données comparables ont reculé de 3,9%, avec une chute de 8,6% en France en raison notamment des difficultés rencontrées par l'enseigne Brico Depot. Les ventes ont reculé de 9% en Pologne et ont progressé de 1,1% au Royaume-Uni et en Irlande. Kingfisher a fait savoir que son quatrième trimestre avait commencé en grande partie en ligne avec les tendances du troisième trimestre. (Reportage James Davey ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)