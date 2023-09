Kim Jong-un quitte la Russie et rentre en Corée du Nord

Kim Jong-un quitte la Russie et rentre en Corée du Nord













17 septembre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a quitté à bord d'un train la ville d'Artiom en Russie pour rejoindre le pays ermite, mettant fin à son séjour en Russie, ont rapporté dimanche les agences de presse russes. Kim Jong-un a été accompagné sur le quai de la gare par le ministre russe des Ressources naturelles, Alexander Kozlov, l'ambassadeur russe en Corée du Nord, Alexander Matsegora et le gouverneur de la région de Primorié, Oleg Kozhemyako, selon l'agence de presse RIA. Les médias russes ont rapporté plus tôt que le dirigeant nord-coréen et le ministre russe de la Défense ont discuté de questions pratiques pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Pyongyang a indiqué que la relation entre la Russie et la Corée du Nord est entrée dans une "nouvel apogée". A l'occasion de son premier voyage à l'étranger depuis la pandémie, Kim Jong-un a rencontré le président russe Vladimir Poutine avec qui il a discuté de sujets militaires, de la guerre en Ukraine et d'un approfondissement de la coopération entre les deux pays. (Reportage par Maxim Rodionov; verison française Zhifan Liu)