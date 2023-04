Kim Jong-un ordonne le lancement d'un satellite de reconnaissance-KCNA

SEOUL, 19 avril (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné le lancement du premier satellite de reconnaissance de la Corée du Nord, rapporte mercredi l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Kim Jong-un a insisté pour que le satellite soit lancé comme prévu lors d'une visite à l'agence nationale de développement spatial, et a demandé que plusieurs satellites de reconnaissance soient déployés afin de renforcer les capacités de surveillance de la Corée du Nord, a indiqué KCNA. "(Kim Jong-un) a déclaré que la mise en place et l'exploitation de mesures de reconnaissance militaire étaient une priorité pour améliorer l'efficacité militaire et les détails pratiques de nos diverses mesures de dissuasion", a indiqué KCNA. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)