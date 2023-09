Kim Jong-un et Vladimir Poutine devraient se rencontrer mercredi au cosmodrome de Vostotchny

Kim Jong-un et Vladimir Poutine devraient se rencontrer mercredi au cosmodrome de Vostotchny













SEOUL, 13 septembre (Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, devraient se rencontrer mercredi après-midi au cosmodrome de Vostotchny, à 1.500 km au nord de Vladivostok, a rapporté l'agence de presse japonaise Kyodo, citant un responsable gouvernemental russe. Le Kremlin a annoncé mardi que Kim Jong-un était arrivé en Russie pour une rencontre en tête à tête avec Vladimir Poutine. "Kim Jong-un a déclaré que sa visite en Fédération de Russie est une manifestation claire de la position du (Parti des travailleurs de Corée) et du gouvernement de la (République populaire démocratique de Corée) qui donne la priorité à l'importance stratégique des relations entre la RPDC et la Russie", a rapporté mercredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. (Reportage Ju-min Park et Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)