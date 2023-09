Kim Jong-un en route pour la Russie avec des membres de l'industrie de l'armement

par Hyunsu Yim et Josh Smith SEOUL, 12 septembre (Reuters) - Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a quitté la capitale Pyongyang à destination de la Russie à bord de son train privé, a rapporté mardi la presse officielle nord-coréenne, publiant des photos montrant le dirigeant accompagné notamment, semble-t-il, de hauts représentants de l'industrie de l'armement. Au cours de ce rare déplacement à l'étranger, Kim Jong-un rencontrera le président russe Vladimir Poutine, a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, sans préciser quand Kim devait arriver en Russie. Des représentants américains, qui avaient signalé en amont s'attendre à une visite imminente de Kim Jong-un en Russie, ont déclaré que les discussions devraient porter sur un possible accord de livraison d'armes par Pyongyang à Moscou pour la guerre en Ukraine. Plusieurs hauts représentants gouvernementaux accompagnent Kim Jong-un en Russie, a fait savoir la KCNA. Parmi eux se trouvent des représentants militaires du parti au pouvoir à Pyongyang, dont le directeur du département de l'industrie des munitions, Jo Chun-ryong. Selon un analyste, la composition de la délégation nord-coréenne laisse à penser que cette visite en Russie aura pour thème principal la coopération en matière de défense et les affaires sécuritaires. "La présence de Jo Chun-ryong indique que la Corée du Nord et la Russie vont conclure une forme d'accord sur des achats de munitions", a déclaré Michael Madden, expert sur la Corée du Nord au Centre Stimson, basé à Washington. A Moscou, le porte-parole de la présidence russe a indiqué que la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un s'inscrirait dans le cadre d'une visite complète. S'exprimant dans une vidéo publiée en ligne, Dmitry Peskov a déclaré que le principal sujet des discussions serait les relations entre les deux pays voisins. "Nous allons continuer de renforcer notre amitié", a ajouté le porte-parole du Kremlin. Moscou et Pyongyang ont rejeté par le passé des accusations de Washington selon lesquelles ils ont conclu des accords de livraisons d'armes, tout en promettant de renforcer leurs liens en matière de défense. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)