Kim Jong-un discute du renforcement des liens avec le ministre russe de la Défense

(Ajoute détails) SEOUL, 16 septembre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen a discuté avec le ministre russe de la Défense des moyens pratiques de renforcer la coopération dans les domaines militaire et de la sécurité, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA. Kim Jong-un, en déplacement en Russie, a inspecté samedi des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire, des missiles hypersoniques et des navires de guerre russes, en compagnie de Sergueï Choïgou. Kim Jong-un et Sergueï Choïgou ont "échangé leurs opinions constructives sur les questions pratiques liées au renforcement de la coordination stratégique et tactique, de la coopération et des échanges mutuels entre les forces armées des deux pays et dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales", a rapporté KCNA. Le dirigeant nord-coréen a également inspecté la flotte du Pacifique de la marine russe, équipée notamment de sous-marins nucléaires, a indiqué KCNA. Kim Jong-un a fait l'éloge de cette flotte pour sa contribution à la paix dans la région, selon l'agence de presse nord-coréenne. (Reportage Ju-min Park; version française Camille Raynaud)