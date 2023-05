Khartoum sous le feu de nouvelles frappes aériennes

KHARTOUM (Reuters) - L'armée régulière soudanaise a conduit lundi des frappes aériennes le long du Nil, au nord de Khartoum, alors qu'elle tente de repousser les forces rivales paramilitaires qu'elle affronte depuis un mois, ont indiqué des témoins. Les combats intenses qui secouent la capitale soudanaise et les villes voisines de Bahri et Omdourman interviennent malgré l'ouverture de discussions entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) à Djeddah sous l'égide de l'Arabie saoudite et des Etats-Unis pour établir un cessez-le-feu effectif. Les affrontements se sont étendus à la région du Darfour, déjà touchée par un long conflit, mais se concentrent essentiellement à Khartoum, où les forces du FSR ont pris position dans plusieurs quartiers. L'armée tente depuis de les déloger via des frappes aériennes et des tirs d'artillerie lourde. "Nous subissons actuellement de violents bombardements à Sharq el-Nil (une banlieue de Khartoum, ndlr) et les FSR répondent avec des canons antiaériens", a déclaré Awatef Saleh, 55 ans. "Tout cela se passe près de chez nous, nous sommes dans un état de terreur et de peur." Le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, communément appelé Hemedti, a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait été tué ou blessé dans les combats. "Je me déplace librement autour de mes forces, je suis présent à Bahri, je suis présent à Omdourman, je suis présent à Khartoum, je suis présent à Sharq el-Nil", a-t-il dit dans un message vocal diffusé par les FSR. L'armée et les FSR, alliés lors du coup d'Etat militaire mené en 2021, s'affrontent depuis le 15 avril après avoir échoué à s'entendre lors de négociations sur l'intégration des FSR au sein de l'armée régulière. Les combats ont fait au moins 676 morts et 5.576 blessés, selon des chiffres officiels même si le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé. Le conflit a poussé environ 200.000 personnes à fuir vers les pays voisins et plus de 700.000 à se déplacer à travers le pays, provoquant une crise humanitaire qui menace de déstabiliser la région. Les deux camps belligérants ont convenu la semaine dernière d'une "déclaration de principes" pour protéger les civils et sécuriser l'accès à l'aide humanitaire mais les mécanismes d'application et un cessez-le-feu sont toujours en cours de discussion. (Reportage Khalid Abdelaziz à Dubai et Nafisa Eltahir au Caire, rédigé par Aidan Lewis, Blandine Hénault pour la version française)