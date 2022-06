Kevin Spacey jugé à Londres pour répondre à des accusations d'agressions sexuelles

LONDRES (Reuters) - L'acteur oscarisé Kevin Spacey comparait jeudi devant un tribunal britannique pour répondre à des accusations d'agressions sexuelles, après avoir été inculpé par la police londonienne en début de semaine.

La star est poursuivie pour quatre faits d'agression sexuelle contre trois hommes. Il est également accusé d'avoir poussé l'un deux à se livrer à une activité de pénétration sexuelle non consentie.

Les agressions présumées auraient eu lieu entre mars 2005 et avril 2013 - quatre dans la capitale britannique et une dans le Gloucestershire, dans l'ouest de l'Angleterre, selon la police. Elles impliquaient un homme aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années et deux hommes âgés d'une trentaine d'années.

L'acteur hollywoodien de 62 ans a nié les accusations.

"Kevin Spacey nie vigoureusement tout acte criminel dans cette affaire", a déclaré son avocat, Patrick Gibbs.

Il a été écarté de la série télévisée "House of Cards" et retiré du film "All the Money in the World" après la révélation des faits.

La nature sérieuse de l'accusation impliquant un rapport sexuel non consenti signifie que l'affaire devra être renvoyée devant une juridiction supérieure pour être jugée.

S'il est reconnu coupable d'agressions sexuelles, il risque une peine de six mois de prison ou une amende, mais la pénétration sans consentement est passible d'une peine maximale de prison à vie.

(Reportage Michael Holden; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)