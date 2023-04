Kering sous-performe par rapport à ses rivaux du luxe au T1

Kering sous-performe par rapport à ses rivaux du luxe au T1













PARIS, 25 avril (Reuters) - Le chiffre d'affaires de Kering n'a progressé que de 1% au premier trimestre, alors que sa marque phare Gucci a moins bénéficié que ses rivaux du rebond de la consommation en Chine et a vu ses revenus décliner aux Etats-Unis. Le groupe de luxe français a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 5,08 milliards d'euros entre janvier et mars. La hausse en données comparables, hors effets de change et acquisitions, correspond aux attentes des analystes, selon le consensus Visible Alpha. (Rédigé par Silvia Aloisi, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)