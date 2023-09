Kering: Sarah Burton quitte la direction artistique d'Alexander McQueen

PARIS (Reuters) - La directrice artistique d'Alexander McQueen, Sarah Burton, va quitter la maison de couture britannique appartenant à Kering, a annoncé lundi le groupe de luxe français. La nouvelle organisation créative d'Alexander McQueen sera annoncée "en temps voulu", a dit Kering dans un communiqué. François-Henri Pinault, P-DG du groupe, a salué dans ce communiqué le rôle "déterminant" de Sarah Burton au cours de ses 26 années au sein de la marque, notamment après la disparition de son créateur Lee Alexander McQueen en 2010. Sarah Burton s'était fait remarquer pour avoir dessiné la robe de mariage de Kate Middleton en 2011 et pour avoir habillé des personnalités comme Michelle Obama ou encore Lady Gaga. (Rédigé par Stéphanie Hamel à Gdansk)