Kering : Repli des ventes au T4, les investissements vont peser sur le ROC en 2024

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Kering a fait état jeudi d'un recul de 4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en données comparables et prévenu d'un repli de son résultat opérationnel courant en 2024 en raison des investissements consacrés à relancer ses ventes. En Europe et aux Etats-Unis, les consommateurs réduisent leurs achats de produits haut de gamme, tandis que les performances du secteur en Chine - un moteur de croissance essentiel - sont compliquées par la reprise poussive de la deuxième économie mondiale. Kering fait aussi face au ralentissement de sa marque phare Gucci, qui représente la moitié de son chiffre d'affaires et que le groupe espère relancer avec le nouveau directeur artistique Sabato de Sarno nommé il y a un an. Au quatrième trimestre, les ventes de Gucci ont reculé de 4% en données comparables, après un repli de 7% au trimestre précédent. Les ventes des autres marques Yves Saint Laurent (-5%) et Bottega Veneta (-4%) ont également reculé mais de façon moins marquée qu'au troisième trimestre. L'activité est en croissance en Asie-Pacifique et au Japon et les tendances en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord "s'améliorent séquentiellement", déclare Kering. Pour 2024, le groupe de luxe dit vouloir privilégier les dépenses et investissements nécessaires à la croissance à long terme de ses marques, tout en restant vigilant sur sa structure de coûts. "Dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, l'impact de cette stratégie d'investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant annuel du groupe, qui devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre", prévient Kering. L'an dernier, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4,75 milliards d'euros, en recul de 15%. Le grand rival LVMH a fait état la semaine dernière d'une croissance organique de 10% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, une performance saluée par le marché. L'autre concurrent Hermès publiera ses comptes vendredi. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)