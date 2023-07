Kering remanie sa direction, Bizzarri remplacé par Palus à la tête de Gucci

Kering remanie sa direction, Bizzarri remplacé par Palus à la tête de Gucci













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Marco Bizzarri va quitter ses fonctions de président-directeur général de Gucci, qu'il a porté au rang de marque phare de Kering, a annoncé mardi le groupe de luxe français, qui a aussi promu Francesca Bellettini au poste de directrice générale adjointe responsable du développement de toutes les maisons. En poste depuis 2015, Marco Bizzarri quittera la société le 23 septembre, a précisé Kering dans un communiqué, alors que Gucci est confronté depuis plusieurs trimestres à un essoufflement de ses ventes après une période d'expansion fulgurante. Il est remplacé à titre provisoire par Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering, qui va s'installer à Milan et "a pour mission, tandis que la maison regagne en influence et en dynamisme, de renforcer les équipes et les opérations de Gucci, et de préparer ses équipes dirigeantes et son organisation pour l'avenir". "Depuis plusieurs décennies, Jean-François a été, au quotidien, mon bras droit et mon coéquipier ; il consacrera désormais toute son énergie à fortifier notre principal actif, et je lui en suis immensément reconnaissant", a dit François-Henri Pinault, PDG de Kering, cité dans le communiqué. Ce changement à la tête de Gucci intervient dans le cadre d'un remaniement plus vaste de la direction de Kering, qui verra Francesca Bellettini devenir directrice générale adjointe chargée du "développement des maisons", avec les patrons de toutes les marques sous sa responsabilité. Elle conserve en outre son poste de PDG d'Yves Saint Laurent. "Nous construisons une organisation plus solide pour capter pleinement la croissance du marché mondial du luxe", a commenté François-Henri Pinault. Le départ de Marco Bizzarri intervient moins d'un an après celui du directeur artistique de Gucci, Alessandro Michele. Ensemble, Marco Bizzarri et Alessandro Michele ont piloté le redressement spectaculaire de la marque, devenue la principale source de bénéfices de Kering. Entre 2015 et 2019, Gucci a ainsi connu une croissance fulgurante, avec un bénéfice multiplié par près de quatre et un chiffre d'affaires presque triplé. Au cours des derniers trimestres, la marque a toutefois vu sa croissance ralentir, ses performances en Chine, un marché essentiel pour le secteur du luxe, devenant même source d'inquiétude pour les investisseurs. Au premier trimestre, Gucci a ainsi moins bénéficié que ses rivaux du rebond de la consommation en Chine et a vu ses revenus décliner aux Etats-Unis. Alessandro Michele été remplacé en mai dernier par le peu connu Sabato De Sarno à la direction artistique de la marque. Parmi les autres changements annoncés mardi, Jean-Marc Duplaix, directeur financier de Kering depuis 2012, est nommé directeur général adjoint chargé des opérations et des finances. (Rédigé par Victor Goury-Laffont et Bertrand Boucey, avec Mimosa Spencer, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)