Kering recrute une dirigeante d'Estee Lauder pour se lancer dans les cosmétiques

PARIS, 3 février (Reuters) - Kering a annoncé vendredi la nomination de Raffaella Cornaggia, cadre dirigeante d'Estee Lauder, en tant que directrice générale de la nouvelle entité Kering Beauté lancée par le groupe de luxe. Elle aura la mission de développer des produits de beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin. "Nous construisons ce nouveau savoir-faire au sein du groupe afin de permettre à nos marques d'atteindre leur plein potentiel dans cette catégorie," a déclaré Jean-François Palus, directeur général du groupe, dans un communiqué. Le groupe voit le développement de sa présence dans le secteur des cosmétiques comme "stratégique", a-t-il ajouté. De nationalité italienne, Raffaella Cornaggia a commencé sa carrière chez L'Oréal, avant de rejoindre Chanel Parfums Beauté puis Estée Lauder en 2008. (Reportage Mimosa Spencer ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)