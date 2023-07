Kering prend une participation de 30% dans Valentino pour un montant de 1,7 MdE

Kering prend une participation de 30% dans Valentino pour un montant de 1,7 MdE













27 juillet (Reuters) - Kering et Mayhoola ont annoncé jeudi avoir signé un accord engageant pour l'acquisition par le groupe de luxe français d'une participation de 30% dans Valentino pour un montant en numéraire de 1,7 milliard d'euros. Cet accord comprend une option permettant à Kering d'acquérir 100% de la maison de couture italienne au plus tard en 2028. L'opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre Kering et Mayhoola. (Rédigé par Camille Raynaud)