Kering fait l'acquisition de Unt

13 mars (Reuters) - Kering SA: * KERING EYEWEAR ACQUIERT UNT, L'UN DE SES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DANS LA FABRICATION DE COMPOSANTS DE HAUTE PRÉCISION * ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR 100% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE UNT, USINAGE & NOUVELLES TECHNOLOGIES, AFIN DE RENFORCER SON POSITIONNEMENT DANS L'INDUSTRIE DE LA LUNETTERIE DE LUXE * LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA VALIDATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE COMPÉTENTES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)