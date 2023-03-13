A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Kering fait l'acquisition de Unt

Kering fait l'acquisition de Unt

13 mars (Reuters) - Kering SA:

* KERING EYEWEAR ACQUIERT UNT, L'UN DE SES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DANS LA FABRICATION DE COMPOSANTS DE HAUTE PRÉCISION

* ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR 100% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE UNT, USINAGE & NOUVELLES TECHNOLOGIES, AFIN DE RENFORCER SON POSITIONNEMENT DANS L'INDUSTRIE DE LA LUNETTERIE DE LUXE

* LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA VALIDATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE COMPÉTENTES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Publicité Publicité