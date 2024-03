Kering et EssilorLuxottica intéressés par le lunettier Marcolin

(Reuters) - Les groupes français Kering et EssilorLuxottica figurent parmi les sociétés intéressées par le rachat du lunettier italien Marcolin, qui fabrique notamment des montures pour le styliste américain Tom Ford, a rapporté samedi le Financial Times en citant des sources au fait du dossier. L'entreprise de Vénétie, détenue à 83% par le fonds de capital-investissement PAI Partners, estime valoir jusqu'à 1,3 milliard d'euros. Elle a entamé des discussions préliminaires ces dernières semaines avec Kering, EssilorLuxottica mais aussi son concurrent italien Safilo, précise le quotidien londonien. La société américaine Marchon a également manifesté son intérêt, selon une source impliquée dans les négociations citée par le journal. Le prix demandé fait toutefois l'objet d'un désaccord entre Marcolin et ses interlocuteurs, ont indiqué de multiples sources au quotidien. A lire aussi... PAI Partners, qui a commencé à investir dans la société familiale en 2012, a recruté Goldman Sachs comme banque conseil, ajoute le Financial Times dans son article. (Mrinmay Dey à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)