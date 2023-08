Kering émet un emprunt obligataire à quatre tranches pour un montant de 3,8 mds d'euros

29 août (Reuters) - Kering SA: * ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE EN QUATRE TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 3,8 MILLIARDS D'EUROS * UNE TRANCHE DE 750 MILLIONS D'EUROS À 2 ANS ASSORTIE D'UN COUPON DE 3,75 % * UNE TRANCHE DE 750 MILLIONS D'EUROS À 4 ANS ASSORTIE D'UN COUPON DE 3,625 % * UNE TRANCHE DE 1 MILLIARD D'EUROS À 8 ANS ASSORTIE D'UN COUPON DE 3,625 % * UNE TRANCHE DE 1,3 MILLIARD D'EUROS À 12 ANS ASSORTIE D'UN COUPON DE 3,875 % * CETTE ÉMISSION S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA GESTION ACTIVE DE LA LIQUIDITÉ DU GROUPE * ELLE CONCOURT À L'ACCROISSEMENT DE LA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE EN PERMETTANT, NOTAMMENT, LE FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE CREED Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)