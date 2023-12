Kering annonce le versement d'un acompte sur dividende de 4,50 euros

7 décembre (Reuters) - Kering SA: * ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 * LE CA DE KERING A DÉCIDÉ, LORS DE SA RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2023, LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023, DONT LE MONTANT A ÉTÉ FIXÉ À 4,50 EUROS PAR ACTION * CET ACOMPTE SERA MIS EN PAIEMENT LE 17 JANVIER 2024 SUR LES POSITIONS ARRÊTÉES LE 16 JANVIER 2024 AU SOIR * LE DÉTACHEMENT DE L'ACOMPTE INTERVIENDRA LE 15 JANVIER 2024 AU MATIN * LE SOLDE DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 SERA DÉCIDÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FÉVRIER 2024 ET SOUMIS À L'APPROBATION DE LA PROCHAINE AG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)