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Kering annonce le versement d'un acompte sur dividende de 4,50 euros

Kering annonce le versement d'un acompte sur dividende de 4,50 euros

7 décembre (Reuters) - Kering SA:

* ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023

* LE CA DE KERING A DÉCIDÉ, LORS DE SA RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2023, LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023, DONT LE MONTANT A ÉTÉ FIXÉ À 4,50 EUROS PAR ACTION

* CET ACOMPTE SERA MIS EN PAIEMENT LE 17 JANVIER 2024 SUR LES POSITIONS ARRÊTÉES LE 16 JANVIER 2024 AU SOIR

* LE DÉTACHEMENT DE L'ACOMPTE INTERVIENDRA LE 15 JANVIER 2024 AU MATIN

* LE SOLDE DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 SERA DÉCIDÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FÉVRIER 2024 ET SOUMIS À L'APPROBATION DE LA PROCHAINE AG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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