Kering a versé 3,5 milliards d'euro pour l'acquisition de Creed selon le Financial Times

Kering a versé 3,5 milliards d'euro pour l'acquisition de Creed selon le Financial Times













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Kering a versé 3,5 milliards d'euros pour racheter la maison de parfums Creed, a rapporté lundi le Financial Times, citant quatre sources familières du dossier, alors que le géant français du luxe n'a pas communiqué le montant de l'opération lorsqu'il a annoncé celle-ci fin juin. D'après deux des sources citées par le journal, Kering n'a pas dévoilé le montant de la transaction pour éviter notamment de mettre en évidence les marges importantes réalisées par Creed. (Rédigé par Rurvi Dugar à Bangalore; version française Jean Terzian)