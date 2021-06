Kerber titrée à Bad Hombourg

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Trois ans après son dernier titre remporté à Wimbledon, Angélique Kerber a renoué avec le succès sur son sol en soulevant le trophée de Bad Hombourg. À deux jours du début du Grand Chelem londonien, l'Allemande s'est imposée en finale face à Katerina Siniakova (6-3 6-2) en 1h25 de jeu. La joueuse de 33 ans a fait parler ses qualités de relanceuse et a pris le service de la Tchèque à six reprises au cours de la rencontre. La spécialiste du double a commis six doubles fautes et a terminé à 22% de points remportés derrière sa deuxième balle de service. 28e mondial ce lundi, la Brêmoise a laissé exploser sa joie après la balle de match mais n'aura pas le temps de savourer. Kerber aura un premier tour abordable à Wimbledon face à Nina Stojanovic, avant de peut-être retrouver Serena Williams en seizièmes de finale.