Kenya : Un incendie fait deux morts et des centaines de blessés à Nairobi

Crédit photo © Reuters

NAIROBI (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessées dans un incendie qui s'est déclaré à Nairobi, la capitale du Kenya, après une explosion due au gaz, ont déclaré vendredi les autorités. L'explosion s'est produite peu avant minuit dans les locaux d'une entreprise spécialisée dans le remplissage des bouteilles de gaz situés dans le quartier d'Embakasi, a déclaré le porte-parole du gouvernement Isaac Mwaura sur le réseau social X, anciennement Twitter. Un incendie provoqué par l'explosion s'est propagé à un entrepôt de textiles et de vêtements situé à proximité, a déclaré Isaac Mwaura à Reuters, précisant que des véhicules, des locaux commerciaux et des habitations avaient subis des dommages. "Deux Kényans ont malheureusement perdu la vie alors qu'ils recevaient des soins à l'hôpital de Nairobi West", a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 222 personnes avaient été blessées dans l'incident. La Croix-Rouge du Kenya a dit que 271 personnes avaient été admises dans les services d'urgences des hôpitaux de Nairobi. Des photos prises par Reuters sur les lieux de l'incendie montrent un corps recouvert d'une couverture alors que de la fumée s'élève de plusieurs maisons en feu situées à proximité. Selon Isaac Mwaura, les lieux du sinistre ont été sécurisés et un centre de commandement a été établi afin d'aider aux opérations de sauvetage. (Reportage Thomas Mukoya et Humphrey Malalo, rédigé par George Obulutsa et Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)