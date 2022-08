Kenya: Le chef de l'opposition Raila Odinga en tête de la présidentielle, selon les résultats partiels

par Katharine Houreld

NAIROBI (Reuters) - Le leader de l'opposition Raila Odinga est arrivé en tête de la course à la présidence du Kenya, selon les résultats partiels des élections de samedi, reléguant le vice-président William Ruto en seconde position.

Après le dépouillement d'un peu plus de 26% des bulletins, Raila Odinga a obtenu 54% des voix et William Ruto 45%, selon les résultats fournis par la commission électorale kenyane et affichés sur un écran géant dans un centre national de dépouillement situé dans la capitale, Nairobi.

Le président sortant Uhuru Kenyatta, qui ne peut se représenter après avoir atteint la limite de deux mandats, a apporté son soutien à Raila Odinga, 77 ans, ancien Premier ministre et actuel chef de l'opposition.

William Ruto, 55 ans, était l'adjoint du chef de l'Etat au cours des neuf dernières années avant qu'une querelle les oppose.

Les Kenyans étaient appelés aux urnes mardi pour des élections législatives et présidentielle considérées comme un test important pour la stabilité de la plus grande économie d'Afrique de l'Est, où deux des trois dernières élections ont provoqué des vagues de violences sur fond d'accusations de fraude.

La commission électorale chargée d'encadrer ces élections à jusqu'à mardi pour déclarer un vainqueur.

(Reportage Katharine Houreld, version française Jean-Michel Bélot)