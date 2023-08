Kellogg revoit ses perspectives de bénéfice à la hausse

(Reuters) - Kellogg a annoncé jeudi anticiper une baisse de son bénéfice annuel moins importante que prévu, les multiples hausses de prix sur ses produits ayant permis au fabricant de Corn Flakes de renforcer ses marges. Le géant agroalimentaire, comme plusieurs autres acteurs du secteur comme PepsiCo, Conagra Brands et Hershey, a constamment augmenté ses prix au cours de l'année passée pour préserver ses marges de la hausse des prix des matières premières telles que le sucre. Les bonnes prévisions de l'entreprise font écho à celles de son homologue Mondelez International, qui a revu à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'année la semaine dernière, citant la hausse des prix et la vigueur de la demande. Kellogg a fait état d'un bénéfice ajusté de 1,25 dollar par action pour le trimestre clos le 1er juillet, dépassant les attentes du marché qui étaient de 1,11 dollar. Le fabricant de Pringles a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2023 baisse de 1 à 2%, alors qu'il prévoyait auparavant un recul de 1 à 3%. Toutefois, les ventes au deuxième trimestre, qui se sont établies à 4,04 milliards de dollars (3,70 milliards d'euros), ont été inférieures aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 4,07 milliards de dollars, indiquant une baisse de la demande. Les prix ont augmenté de 14,7% au cours du trimestre concerné, entraînant une baisse organique des volumes de 7,6%. (Reportage Mehr Bedi et Aatrayee Chatterjee à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)