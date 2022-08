Kellogg relève ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2022

(Reuters) - Kellogg Co a relevé jeudi ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année, misant sur la hausse des prix et le maintien de la demande pour ses céréales de petit-déjeuner et ses en-cas.

Kellogg, comme d'autres groupes agro-alimentaires, a régulièrement augmenté les prix de ses produits au cours de l'année écoulée pour compenser la hausse des coûts de transport, de la main-d'œuvre et des ingrédients tels que le blé, le maïs et les huiles comestibles.

Bien que la demande, en particulier pour les céréales les plus chères de Kellogg, ait bien résisté jusqu'à présent, les analystes ont prévenu qu'elle pourrait ralentir, avec des consommateurs cherchant à économiser dans un contexte d'inflation galopante qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Malgré tout, Kellogg s'attend à un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7 à 8%, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance d'environ 4%, et à un bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 4 à 5% contre 1 à 2% auparavant.

(Reportage Mehr Bedi à Bangalore; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)