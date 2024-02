Kellanova (ex-Kellogg) affiche un CA supérieur aux attentes au T4

(Coquille §1) 8 février (Reuters) - Kellanova (ex-Kellogg) a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, dopé par la hausse des prix de ses produits pour le petit-déjeuner et en-cas. À l'instar d'autres fabricants mondiaux de produits alimentaires, Kellanova a profité de l'influence de sa marque pour augmenter régulièrement les prix de ses produits au cours des dernières années afin de protéger ses marges dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation lié à l'inflation. Les ventes nettes du groupe se sont établies à 3,2 milliards de dollars (2,97 milliards d'euros) au quatrième trimestre, contre 3,08 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données de LSEG. La société a également annoncé un plan de réduction des coûts dans le cadre duquel son réseau de chaînes d'approvisionnement en produits surgelés en Amérique du Nord sera réorganisé. (Reportage Aatrayee Chatterjee, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)