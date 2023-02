Kazuo Ueda choisi comme gouverneur de la banque centrale japonaise

par Tetsushi Kajimoto et Leika Kihara TOKYO (Reuters) - Le gouvernement japonais a désigné l'universitaire Kazuo Ueda comme son choix pour prendre la succession de Haruhiko Kuroda au poste de gouverneur de la banque centrale, montrent des documents présentés mardi au Parlement, un choix surprise qui alimente l'hypothèse d'un virage dans la politique monétaire. Kazuo Ueda, âgé de 71 ans, fut par le passé membre du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon (BoJ), à la tête de laquelle le deuxième mandat de cinq ans de Haruhiko Kuroda prendra fin le 8 avril. Ce choix, rapporté en premier lieu par le journal Nikkei, avait été confirmé à Reuters par des sources la semaine dernière. Il a surpris les investisseurs, qui s'attendaient à ce que le poste revienne à un responsable de longue date de la banque centrale nippone, comme le gouverneur adjoint Masayoshi Amamiya, considéré comme plus "dovish". Avec ce changement de gouverneur se profile un virage par rapport à la politique ultra-accomodante adoptée pendant dix ans sous Haruhiko Kuroda, une stratégie à contre-courant de celle menée par les principales banques centrales mondiales. Le défi s'avère délicat, alors que l'inflation dépasse l'objectif de 2% fixé par la BoJ et que des données publiées dans la journée montre que l'économie japonaise a rebondi au dernier trimestre de l'an dernier mais à un rythme moins important qu'anticipé, soulignant les difficultés auxquelles elle fait face dans un contexte de ralentissement mondial. Les analystes s'attendent à ce que Kazuo Ueda, qui avait auparavant averti des dangers d'une hausse prématurée des taux d'intérêt, s'abstienne de durcir la politique monétaire. Mais il pourrait être plus enclin que le gouverneur actuel à revoir le contrôle de la courbe des taux, compte tenu de ses propos passés sur ses défauts potentiels. "Il est possible que la BoJ mette fin à sa politique de plafonnement du rendement des obligations japonaises à dix ans ce printemps ou cet été", estime Izuru Kato, économiste en chef chez Totan Research. Sur les marchés financiers, le yen a pris jusqu'à 0,48% face au dollar, effaçant une grande partie des pertes de lundi, et le rendement des JGB à dix ans s'est maintenu au plafond de 0,5% fixé par la banque centrale. Le gouvernement a aussi désigné comme gouverneurs adjoints Ryozo Himino, ancien patron du régulateur des services financiers, et Shinichi Uchida, membre de la banque centrale, montrent les documents. Ces nominations doivent être approuvées par les deux chambres du Parlement, des votes qui devraient être des formalités alors que la coalition au pouvoir dispose de la majorité dans les deux chambres. (Reportage Tetsushi Kajimoto et Leika Kihara, avec Eimi Yamamitsu et Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)