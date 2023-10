Kazakhstan : Le bilan de l'incendie dans une mine d'ArcelorMittal s'alourdit à 45 morts

Kazakhstan : Le bilan de l'incendie dans une mine d'ArcelorMittal s'alourdit à 45 morts













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le bilan de l'incendie survenu dans une mine de charbon exploitée par une filiale d'ArcelorMittal au Kazakhstan s'est alourdi dimanche à 45 morts, a déclaré un responsable des services d'urgence, précisant qu'une personne était encore portée disparue. L'opérateur ArcelorMittal Temirtau, la filiale locale de géant luxembourgeois de la sidérurgie, a déclaré samedi que 206 des 252 personnes présentes dans la mine de Kostenko ont été évacuées après une explosion de méthane présumée. Le nombre de décès a été confirmé par Gennady Silinsky, un haut responsable des services d'urgence à la télévision kazakhe Khabar-24, ajoutant que l'opération de sauvetage se poursuivait. Le président kazakh Kassim-Jomart Tokaïev a ordonné à son cabinet de mettre fin à la coopération en matière d'investissements avec la filiale ArcelorMittal Temirtau. "Il y a quelques mois, nous avons entamé des négociations pour transférer la propriété d'ArcelorMittal Temirtau au gouvernement et la semaine dernière, avant ce tragique accident, nous avons signé un accord de principe", a déclaré ArcelorMittal dans un communiqué. (Reportage Mariya Gordeyeva et Olzhas Auyezov, version française Camille Raynaud et Kate Entringer)