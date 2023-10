Kazakhstan: Le bilan de l'incendie dans une mine d'ArcelorMittal s'alourdit

Kazakhstan: Le bilan de l'incendie dans une mine d'ArcelorMittal s'alourdit













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le bilan de l'incendie survenu dans une mine de charbon exploitée par une filiale d'ArcelorMittal au Kazakhstan s'est alourdi dimanche à 35 morts, a annoncé le ministère des Situations d'urgence, précisant que 11 personnes sont encore portées disparues. L'opérateur ArcelorMittal Temirtau, la filiale locale de géant luxembourgeois de la sidérurgie, a déclaré samedi que 206 des 252 personnes présentes dans la mine de Kostenko ont été évacuées après une explosion de méthane présumée. "Nous continuons à surveiller l'évolution de la situation en ce qui concerne le gaz", a indiqué le ministère dans un communiqué. (Reportage Mariya Gordeyeva, rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)