Kashkari (Fed) envisage un maintien des taux en juin, selon le WSJ

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il pourrait soutenir un maintien des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale en juin afin de donner aux responsables plus de temps pour évaluer les effets des augmentations de taux passées et les perspectives d'inflation, rapporte le Wall Street Journal dimanche. "Je suis ouvert à l'idée que nous puissions aller un peu plus lentement à partir de maintenant", a-t-il déclaré lors d'une interview réalisée vendredi et publiée dimanche. Neel Kashkari, membre du comité de politique monétaire de la Fed chargé de fixer les taux, a cependant précisé que son opinion n'était pas encore arrêtée : "Je m'opposerais à toute déclaration selon laquelle nous en avons terminé." Pour faire face à une inflation toujours élevée à la suite de la pandémie de COVID-19, la Réserve fédérale américaine (Fed) a procédé à de fortes hausses au cours de l'année écoulée, dont une de 25 points de base au début du mois, établissant les taux de référence dans une fourchette de 5% à 5,25%, soit le niveau le plus élevé depuis la période d'avant la crise financière de 2008. Bien que l'inflation ait montré des signes de modération depuis l'été 2022, elle reste bien supérieure à l'objectif de 2% de la Fed. Celle-ci a été invitée à s'abstenir de tout nouveau resserrement afin de réduire le risque de récession de l'économie américaine. (Reportage de Juby Babu à Bangalore, version française Benjamin Mallet)