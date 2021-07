Kalle Rovanperä signe son premier succès en WRC

par Baptiste Marin (iDalgo)

En tête depuis la première spéciale du week-end, le pilote Toyota Kalle Rovanperä a remporté dimanche la 7e manche du championnat du monde des rallyes en Estonie. Âgé de seulement 20 ans, le Finlandais signe son premier succès et devient le plus jeune pilote à s’imposer en WRC. Rovanperä succède à un compatriote, Jari-Matti Latvala, vainqueur à 22 ans en Suède lors de sa première victoire. Le pilote Toyota termine avec près d’une minute d’avance sur l’Irlandais Craig Breen (Hyundai). Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) complète le podium en signant la troisième place de ce rallye d’Estonie. Victorieux des deux dernières épreuves en Italie et au Kenya, le Français Sébastien Ogier (Toyota) n’est pas parvenu à réaliser la passe de trois et finit à la quatrième place. Le septuple champion du monde reste néanmoins leader au classement des pilotes avec 37 points d’avance, à quatre épreuves de la fin, sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), son dauphin au championnat.