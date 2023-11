Kadyrov affirme que d'anciens combattants de Wagner "s'entraînent avec ses forces"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un important contingent d'anciens mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner a commencé à s'entraîner avec les forces spéciales de la république russe de Tchétchénie, a affirmé lundi le dirigeant régional Ramzan Kadyrov. Wagner a joué un rôle de premier plan dans certains des combats les plus violents de la guerre en Ukraine, jusqu'au décès de son chef Evguéni Prigojine dans un accident d'avion en août, deux mois après qu'il a mené une brève mutinerie contre Moscou. Un nombre important d'anciens combattants de Wagner suit un entraînement intensif avec les forces spéciales Akhmat, a dit Ramzan Kadyrov dans un message diffusé sur Telegram, sans préciser le nombre exact de combattants ni s'ils rejoindraient ses troupes par la suite. "Je suis heureux qu'aujourd'hui les rangs de la célèbre unité (Akhmat) aient été rejoints par des combattants qui ont une excellente expérience du combat et qui ont prouvé qu'ils étaient des guerriers courageux et efficaces", a-t-il dit. "Je suis persuadé que dans les batailles à venir, ils seront à la hauteur de leur réputation." Moscou, qui nie toute implication dans la mort d'Evguéni Prigojine, a pris des mesures pour placer les combattants de Wagner sous le contrôle de l'État, en leur ordonnant de signer un serment d'allégeance. Le Kremlin a déclaré à plusieurs reprises que le groupe n'existait pas en tant qu'entité juridique. (Reportage Mark Trevelyan, version française Kate Entringer)