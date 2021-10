Kaczynski moque le plan 'ridicule' de l'UE pour le climat

VARSOVIE (Reuters) - Le président du parti ultranationaliste Droit et Justice (PiS), au pouvoir en Pologne, attaque, dans une interview publiée mercredi, les promoteurs "ridicules" du plan de l'Union européenne visant à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre du bloc d'ici 2030.

Selon Jaroslaw Kaczynski, dans le contexte actuel de flambée des prix de l'énergie et "après les actions russes sur le gaz, les créateurs et avocats de ce plan 'Fit for 55' se sont rendus ridicules, pour dire les choses poliment".

"Les prix de l'énergie ont touché tant de pays de l'UE avec une telle force que leurs citoyens n'accepteront tout simplement pas de nouvelles augmentations au nom d'une quelconque théorie non prouvée", a déclaré le président du PiS à l'hebdomadaire Gazeta Polska. Il n'a pas précisé à quelles actions de la Russie il faisait référence.

L'UE, qui fait face à une envolée des prix du gaz naturel en raison de la reprise de la demande en sortie de crise sanitaire, cherche de nouveaux approvisionnements, en provenance de Russie particulièrement.

Un groupe d'eurodéputés a demandé à la Commission européenne d'enquêter sur le rôle éventuel joué par Gazprom dans la flambée actuelle du prix du gaz.

Ces parlementaires soupçonnent le géant gazier russe de manipulation de marché afin d'exercer des pressions sur les Européens pour qu'ils acceptent une mise en service rapide du nouveau gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne.

Gazprom comme le Kremlin rejettent ces accusations.

La Pologne, en conflit ouvert avec la Commission européenne depuis que le Tribunal constitutionnel de Varsovie a contesté la primauté du droit européen dans un avis rendu le 7 octobre, réclame l'annulation du plan "Fit for 55", ou le report de la mise en oeuvre de certaines dispositions.

Le pays est l'un des premiers producteurs de charbon en Europe et dépend du fioul pour près de 80% de sa production d'électricité.

Dans son interview publiée mercredi, Jaroslaw Kaczynski affirme également que la Pologne pourrait financer elle-même des projets d'infrastructures si elle est privée de fonds européens, comme l'en menace la Commission en raison de violations de l'Etat de droit.

(Reportage Alan Charlish, avec la contribution de Pawel Florkiewicz ; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)