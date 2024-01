Just Eat Takeaway va fermer sa filiale Scoober à Paris

Just Eat Takeaway va fermer sa filiale Scoober à Paris













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Just Eat Takeaway, première entreprise européenne de livraison de repas, a proposé jeudi la fermeture de sa division Scoober à Paris, une décision qui pourrait affecter une centaine de personnes. Le groupe a déclaré que la fermeture de Scoober à Paris faisait partie de ses plans de simplification de ses activités de livraison. "Dans le cadre de ce processus, et en partenariat avec nos partenaires sociaux, nous avons proposé de fermer notre activité Scoober à Paris et de passer à un modèle de livraison unique que nous utilisons déjà principalement pour les opérations de livraison dans tout le pays, sous réserve d'une consultation", a indiqué l'entreprise. "Notre priorité absolue est de soutenir le personnel et les coursiers affectés. Nous sommes reconnaissants envers nos collègues et nos coursiers faisant partie de ce modèle en France", a déclaré l'entreprise, ajoutant qu'il n'y aurait pas d'impact sur le service fourni aux partenaires et aux clients. Plus tôt cette semaine, Just Eat Takeaway a annoncé tabler sur un Ebitda pour 2023 supérieur à ses prévisions, après avoir atteint l'équilibre en termes de flux de trésorerie disponible au cours du second semestre. (Reportage Toby Sterling, Benoit Tessier et Benoit Van Overstraeten; version française Stéphanie Hamel)