Just Eat Takeaway envisage de vendre sa branche américaine Grubhub

AMSTERDAM, 20 avril (Reuters) - Le géant européen des livraisons de repas Just Eat Takeaway.com envisage de vendre sa branche américaine Grubhub, moins d'un an après l'avoir achetée, sous la pression des investisseurs et dans un contexte de concurrence acharnée et d'essoufflement de la demande observée durant la pandémie de COVID-19.

Le directeur général du groupe néerlandais, Jitse Groen, a déclaré que l'entreprise avait fait appel à des banques pour étudier une éventuelle vente de Grubhub - parallèlement aux options de partenariat qu'elle explorait déjà - et que des acheteurs avaient exprimé leur intérêt.

"Nous sommes en pourparlers (...) mais je dois avertir que cela ne mène pas automatiquement à une transaction", a dit Jitse Groen aux journalistes.

Just Eat, qui a payé 7,3 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) pour Grubhub en 2021 tout en accumulant une perte d'un milliard d'euros, a été affecté par la réévaluation par les investisseurs des valorisations des sociétés technologiques déficitaires et des actions qui ont bénéficié de la pandémie.

Le titre, qui a perdu les deux tiers de sa valeur après un pic à plus de 100 euros en octobre 2020, était en hausse de 7% à 27,97 euros à 12h00, mais reste un peu au-dessus de son prix d'introduction en bourse de 23 euros en 2016.

Lors de la publication de ses résultats trimestriels mercredi, le groupe a fait état d'une baisse de 1% de ses commandes au premier trimestre, à 264.1 millions. Des analystes chez JPMorgan tablaient sur 286 millions de commandes.

Just Eat Takeaway a dit s'attendre désormais à une croissance annuelle "à un chiffre" de la valeur brute des transactions (VBT), qui mesure la valeur totale des aliments commandés et livrés, au lieu d'une croissance "de l'ordre de 15%" prévue en janvier.

Le groupe a ajouté que son objectif opérationnel serait d'augmenter la taille moyenne des commandes et de réduire les coûts. "Nous prévoyons une amélioration progressive de la rentabilité tout au long de l'année, et un retour à un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté positif en 2023", a déclaré Jitse Groen. (Reportage Toby Sterling et Bart Meijer; version française Elena Vardon; édité par Kate Entringer)