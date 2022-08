Just Eat Takeaway : CA en deçà des attentes au S1, maintient des prévisions

par Toby Sterling

AMSTERDAM, 3 août (Reuters) - Just Eat Takeaway.com a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en dessous des attentes et une perte pour le premier semestre 2022, mais a maintenu ses prévisions de croissance et de marge pour l'ensemble de l'année.

La plus grande entreprise européenne de livraison de repas a fait état d'une perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 134 millions d'euros, contre une perte de 189 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,78 milliards d'euros, contre 2,6 milliards d'euros au premier semestre 2021, en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 2,8 milliards d'euros, selon les données de Refinitiv.

"Notre chemin vers la rentabilité s'accélère et nous prévoyons de continuer à améliorer matériellement notre Ebitda ajusté au second semestre de cette année", a déclaré le directeur général Jitse Groen.

L'analyste Giles Thorne de Jefferies a indiqué que les investisseurs pourraient être rassurés par les prévisions, en fonction de la façon dont l'entreprise parvient à justifier ces résultats face à une économie en déclin.

"Il y a des raisons de croire que les prévisions pour l'ensemble de l'année sont assez solides", a-t-il déclaré, notant que les effets de la pandémie de COVID-19 se sont estompés et que l'entreprise et ses concurrents ont pris des mesures pour améliorer la rentabilité.

Cependant, "le sentiment d'investissement dans ce titre en particulier est très fragile", a déclaré Thorne.

La société a réaffirmé qu'elle étudiait la vente "totale ou partielle" de Grubhub — une société américaine qu'elle a achetée en 2021 pour 7,3 milliards de dollars — et a pris mercredi une provision pour dépréciation de 3,5 milliards d'euros sur l'entreprise. (Reportage de Toby Sterling ; version française Dina Kartit, édité par)