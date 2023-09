Jusqu'à 7.000 agents de sécurité déployés pour la Coupe du monde de rugby

PARIS (Reuters) - Entre 5.500 et 7.000 agents de sécurité seront mobilisés dans toute la France pendant la Coupe du monde de rugby, a déclaré lundi la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera. La Coupe du monde débutera par un choc très attendu vendredi entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), mais la situation autour du site sera étroitement surveillée bien avant le coup d'envoi à 21 heures. La France, qui accueillera en 2024 les Jeux olympiques, a été très critiquée après les dysfonctionnements dans l'organisation de la finale de la Ligue des champions, en mai 2022 au Stade de France, marquée par de nombreux incidents. Selon la ministre des Sports, 600 agents ont par ailleurs été recrutés dans les aéroports pour faciliter le passage des douanes et le personnel dans les gares a également été renforcé. (Reportage Julien Pretot ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)