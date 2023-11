Jusqu'à 500 étrangers pourraient être évacués de Gaza mercredi, selon une source

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE/DOHA (Reuters) - Quelque 500 détenteurs de passeports étrangers pourraient être évacués ce mercredi de la bande de Gaza par le poste-frontalier de Rafah, a déclaré une source sécuritaire égyptienne, dans le cadre d'un accord négocié selon une source au fait du dossier par le Qatar entre l'Egypte, Israël et le Hamas palestinien. Plus de 200 personnes étaient arrivées mercredi matin du côté palestinien de la frontière et attendaient de pouvoir entrer en Egypte, a précisé la source sécuritaire. Invité de la chaîne française BFMTV, l'ancien président de Médecins sans Frontières (MSF) Rony Brauman a indiqué que cinq employés humanitaires français de MSF font partie des étrangers devant être évacués. Selon la source au fait des tractations, l'accord négocié par le Qatar prévoit aussi l'évacuation de blessés graves vers l'Egypte, qui a ouvert un hôpital de campagne à Cheikh Zouayed, dans le Sinaï. Des sources médicales ont dit à Reuters que dix ambulances avaient été envoyées à Rafah mardi en prévision de ces évacuations. "Le poste-frontière de Rafah va probablement être ouvert aujourd'hui pour un premier groupe d'étrangers", a confirmé le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly sur la plateforme X (anciennement Twitter). La frontière égyptienne est totalement bouclée depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, à l'exception de camions d'aide humanitaire autorisés au compte goutte à entrer dans la bande de Gaza. L'accord n'est pas lié à d'autres questions en cours de négociation, telles que les otages détenus par le Hamas, le groupe islamiste palestinien qui gouverne la bande de Gaza, ou les pauses destinées à atténuer la crise humanitaire dans l'enclave qui souffre de pénuries de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments, a déclaré la source au fait des tractations. Israël a lancé une offensive terrestre dans la bande de Gaza après des jours de bombardements aériens massifs sur l'enclave en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le Hamas a fait savoir aux médiateurs qu'il libérerait dans les prochains jours certains détenus étrangers parmi les quelque 200 otages capturés lors de l'attaque contre Israël, a déclaré Abou Oubaïda, le porte-parole des Brigades Ezzedine al Qassam, la branche armée du groupe, dans une vidéo diffusée mardi sur l'application Telegram. Abou Oubaïda n'a pas fourni de précisions sur le nombre de captifs ni sur leur nationalité. (Reportage d'Ahmed Mohamed Hassan au Caire, Andrew Mills à Doha et Michael Georgy à Dubaï, version française Stéphanie Hamel, Blandine Hénault et Tangi Salaün)