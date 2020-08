Jusqu'à 3 milliards d'euros de prêts participatifs garantis par l'Etat pour les PME

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Etat français va apporter sa garantie jusqu'à un total de trois milliards d'euros pour des prêts participatifs de long terme destinés à renforcer le bilan de petites et moyennes entreprises (PME) fragilisées par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, a annoncé Bruno Le Maire.

"Ces prêts de long terme sont indispensables pour les PME qui auraient un niveau d'endettement trop élevé, freinant leur développement et leurs investissements", a déclaré le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance dans une interview aux Echos.

"L'Etat apportera sa garantie jusqu'à trois milliards d'euros, ce qui permettra aux entreprises de lever de 10 à 15 milliards d'euros de prêts à long terme", a-t-il précisé, en expliquant qu'il s'agirait de "prêts participatifs de long terme, d'une durée d'au moins sept ans, qui compteront dans les fonds propres des entreprises, mais sans participation à leur gouvernance".

L'endettement des entreprises françaises atteignait déjà des niveaux record avant l'émergence de la pandémie de COVID-19 et bon nombre d'entre elles ont encore recouru à l'emprunt pour maintenir leur trésorerie face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

La France s'est déjà engagée à garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts aux entreprises pénalisées par les répercussions de la crise sanitaire, mais le piètre état des bilans de nombreuses PME a fait craindre une vague de défaillances.

Concernant ces nouveaux prêts participatifs, Bruno Le Maire a précisé que leur coût était encore en discussions et a souligné que les banques auraient à sélectionner les dossiers afin que "les fonds garantis par l'Etat financent des entreprises viables économiquement".

Plus largement, dans le cadre du plan de 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat (PGE), les banques ont accepté d'appliquer, au-delà de la première année, un taux compris entre 1% et 3% pour les TPE et les PME, en fonction de la durée de prolongation du prêt.

Pendant la première année, le taux s'élève à 0,25% pour les PME et 0,50% pour les plus grandes entreprises.

(Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)