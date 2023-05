Julius Baer s'effondre !

ZURICH (Reuters) - Julius Baer a fait état d'apports nets de fonds limités au cours des quatre premiers mois de l'année, une déception pour les investisseurs qui s'attendaient à ce que le gestionnaire de fortune suisse profite des déboires de Credit Suisse. A la Bourse de Zurich, l'action Julius Baer chutait de près de 8% à la mi-journée. Le groupe, qui gère les investissements de personnes fortunées, devrait générer davantage d'activité après la crise bancaire du mois de mars qui a conduit au rachat en urgence de Credit Suisse par son rival UBS. Toutefois, cet effet n'est pas encore perceptible. Julius Baer a fait état mardi pour la période entre janvier et avril d'afflux nets de capitaux de 3,5 milliards de francs suisses (3,6 milliards d'euros). Le total des actifs sous gestion n'a augmenté que de 1%, à 429 milliards de francs. Ces chiffres sont inférieurs aux attentes; certains analystes prévoyaient des entrées deux fois plus importantes. D'autres ont averti qu'il faudrait plus de temps à Julius Baer pour attirer les fonds en provenance de Credit Suisse. "Dans l'ensemble, nous considérons les entrées nettes comme décevantes étant donné que les turbulences au Credit Suisse étaient déjà importantes au quatrième trimestre", a déclaré Michael Klien, analyste chez ZKB, dans une note. Julius Baer n'a fait aucune référence à ses rivaux suisses dans sa mise à jour pour janvier-avril, mais a déclaré qu'en recrutant de nouveaux gestionnaires de relations, il était bien positionné pour attirer de nouveaux fonds à moyen terme. (Reportage Tomasz Janowski et Oliver Hirt; version française Victor Goury-Laffont; édité par Blandine Hénault)