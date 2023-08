Juillet 2023, mois le plus chaud jamais enregistré, confirme Copernicus

Juillet 2023, mois le plus chaud jamais enregistré, confirme Copernicus













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Juillet 2023 a été le mois plus chaud jamais enregistré, avec des températures anormalement élevées sur terre et en mer, a confirmé mardi le programme européen Copernicus d'observation de la planète.

"Nous venons de voir les températures de l'air et de la surface des océans établir de nouveaux records en juillet", a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe du groupe Copernicus. "Cela montre qu'il est urgent de déployer des efforts ambitieux pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui sont le principal facteur à l'origine de ces records", a-t-elle affirmé, ajoutant que cette année 2023 est, à ce jour, la troisième année la plus chaude. Des températures étouffantes ont touché des pans entiers de la planète le mois dernier, avec des records de chaleur enregistrés de la Vallée de la mort, en Californie, au nord-ouest de la Chine, pendant que le Canada et le sud de l'Europe luttaient contre des incendies de forêt. Les scientifiques avaient déjà prévenu courant juillet que ce mois était en passe de devenir le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Le mois de juin avait également battu le précédent record de température, selon Copernicus, qui fonde ses calculs sur un ensemble de données remontant à 1950. (Rédaction Gabriela Baczynska ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Jean-Stéphane Brosse)