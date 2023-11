Jugé devant la CJR, Eric Dupond-Moretti garde la "confiance" de Borne

PARIS (Reuters) - Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, qui comparaît à partir de ce lundi devant la Cour de justice de la République (CJR), a "toute ma confiance", a assuré la Première ministre Elisabeth Borne. "En tant que Garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti a toute ma confiance. Il fait un excellent travail", a déclaré la cheffe de l'exécutif lundi sur France Inter. Eric Dupond-Moretti est jugé pour "prises illégales d'intérêt" après avoir été mis en examen l'an dernier pour avoir ordonné, peu après avoir été nommé ministre de la Justice, l'ouverture d'enquêtes administratives contre des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. C'est la première fois qu'un ministre français en exercice est renvoyé devant la CJR, juridiction spécialement chargée de juger les ministres ou ex-ministres pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Eric Dupond-Moretti, qui conteste avoir été à l'initiative de ces enquêtes pouvant déboucher sur une procédure disciplinaire contre les magistrats concernés, a toujours exclu de démissionner. Reconnaissant une "situation inhabituelle" avec un ministre devant la justice et toujours en fonction, Elisabeth Borne a rappelé que "le Garde des sceaux a droit comme chacun à la présomption d'innoncence". "On s'est organisé pour qu'il puisse à la fois assurer sa défense et en même temps que le ministère continue à tourner", a déclaré la Première ministre. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)