Judo : Teddy Riner champion du monde, Julia Tolofua prend l'argent

par Matthieu Cointe (iDalgo) Légendaire ! Teddy Riner a vaincu le Russe Inal Tasoev en finale des +100 kg aux Championnats du monde de Doha pour remporter le onzième titre mondial de sa carrière. Après s'être imposé en seulement 27 secondes en demi-finale, le judoka de 34 ans a attendu le golden score pour ajouter une nouvelle médaille d'or à un palmarès déjà bien garni. Une prise de confiance idéale à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024. L'autre finaliste tricolore de la journée a échoué sur la dernière marche. Pour sa première finale sur le plan mondial, Julia Tolofua s'est inclinée au golden score face à la Japonaise Akira Sone. Une lutte de près de 11 minutes aura eu raison de la Française, qui s'empare de la médaille d'argent.