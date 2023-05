Judo : La France battue par le Japon en finale des Mondiaux par équipes mixte

par Matthieu Cointe (iDalgo) Une défaite cruelle. Dimanche, la France s'est inclinée en finale de l'épreuve par équipes mixte face au Japon au terme d'un combat haletant. Alors qu'ils menaient 3-1, les Bleus se sont fait rattraper pour finalement au meilleur des sept manches sur le score de 4 à 3. Joan-Benjamin Gaba (-73 kg) et Margaux Pinot (-70 kg) avaient mis l'équipe de France sur de bons rails avant la défaite de Maxime-Gaël Ngayap Hambou au golden score. Joseph Terhec (+90 kg) et Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) n'ont pas réussi à porter le coup de grâce malgré la victoire de Coralie Hayme (+70 kg). Après un combat de plus de sept minutes, la championne du monde Saki Niizoe a pris la revanche face à Margaux Pinot dans la manche décisive. La Française a été pénalisée pour une prise illicite. Les Bleus terminent ces championnats du monde à la deuxième place du classement des médailles derrière le Japon (2 en or, 4 en argent, 2 en bronze).