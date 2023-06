JPMorgan va fermer 21 succursales de First Republic Bank

JPMorgan va fermer 21 succursales de First Republic Bank













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - JPMorgan fermera 21 succursales de First Republic Bank d'ici la fin de l'année dans le cadre du processus d'intégration de la banque régionale en faillite, a déclaré jeudi un porte-parole de JPMorgan. Ces agences représentent environ un quart des 84 succursales de First Republic réparties dans huit États. First Republic, le plus important groupe bancaire à entrer en faillite depuis la crise financière de 2008, a été saisi par les régulateurs en mai et vendu à JPMorgan. "Ces sites ont des volumes de transactions relativement faibles et sont généralement situés à proximité d'un autre bureau de First Republic", a déclaré le porte-parole. Une centaine d'employés concernés par les fermetures d'agences se verront proposer des missions de transition d'une durée de six mois. Ils pourront ensuite présenter leur candidature à d'autres postes vacants au sein de JPMorgan, qui en compte actuellement quelque 13.000. La semaine dernière, près de 1.000 employés ont été informés qu'ils allaient perdre leur emploi, selon une source au fait de la situation, tandis que d'autres se sont vu proposer des postes temporaires pour des périodes allant de trois mois à un an. (Reportage Nupur Anand à New York, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)