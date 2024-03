JPMorgan rejoint le réseau Cartes bancaires en France

PARIS, 5 mars (Reuters) - JPMorgan Chase a annoncé mardi avoir rejoint le réseau Cartes bancaires (CB) en France, ce qui devrait lui permettre de proposer à ses clients des frais réduits de paiement par carte dans le pays. Elle est la première banque américaine à devenir "membre principal" de ce réseau créé il y a 40 ans et auquel participent toutes les grandes banques françaises. Le seul établissement étranger disposant de ce statut était jusqu'à présent HSBC . Les clients commerçants de JPMorgan en France, parmi lesquels certaines des plus grandes entreprises américaines, pourront ainsi accéder d'ici fin 2024 aux services fournis par CB, le premier réseau de paiement par cartes en France, et disposer d'une solution alternative à Visa et Mastercard . JPMorgan sera dès lors en mesure de leur offrir des "coûts compétitifs" en matière de paiements, a-t-elle dit sans plus de précisions. (Rédigé par Mathieu Rosemain, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)