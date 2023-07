JPMorgan: Le bénéfice bondit au T2 avec la hausse des taux d'intérêt

(Reuters) - JPMorgan Chase a enregistré vendredi un bond de 67% de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce notamment à l'augmentation des taux d'intérêt sur les crédits et au rachat des actifs de First Republic Bank. Le bénéfice de la plus grande banque américaine a grimpé à 14,47 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros), soit 4,75 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, un chiffre à comparer aux 8,65 milliards de dollars, soit 2,76 dollars par action, enregistrés un an plus tôt. JPMorgan a racheté en mai la majorité des actifs de la banque régionale en faillite First Republic Bank, dans le cadre d'un accord soutenu par le gouvernement après des semaines de turbulences dans le secteur. Cela a renforcé le revenu net d'intérêts (NII) de JPMorgan, soit la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle paie pour les dépôts, qui a bondi à 21,9 milliards de dollars, soit une hausse de 44%, ou de 38% si l'on exclut First Republic. JPMorgan a dit prévoir un revenu net d'intérêts d'environ 87 milliards de dollars en 2023. "Les bilans des consommateurs restent sains et les consommateurs dépensent, bien qu'un peu plus lentement", a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans un communiqué. "Cela dit, il existe encore des risques importants dans l'immédiat", tels que l'utilisation par les consommateurs de leurs réserves de liquidités, une inflation élevée, un resserrement quantitatif et la guerre en Ukraine, a-t-il ajouté. L'action avance de 2,4% en avant-Bourse. (Reportage Niket Nishant et Noor Zainab Hussain à Bangalore et Nupur Anand à New York ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)