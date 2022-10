JPMorgan : Dépasse les attentes au T3 malgré une baisse de son bénéfice

14 octobre (Reuters) - JPMorgan Chase a annoncé vendredi une baisse de 17% de son bénéfice au troisième trimestre, moins importante qu'attendu, le bond des revenus nets d'intérêts ayant amorti la hausse des provisions pour pertes sur prêts et la baisse des transactions en raison de la détérioration des perspectives économiques.

Le titre de la plus grande banque américaine prenait 2% dans les échanges avant-Bourse après la publication des résultats, qui sont suivis de près pour évaluer l'impact réel sur les entreprises américaines des hausses de taux décidées par la Réserve fédérale pour juguler l'inflation.

Aux États-Unis, les consommateurs continuent de dépenser, les offres d'emploi sont nombreuses et les entreprises restent en bonne santé, a déclaré dans un communiqué le directeur général Jamie Dimon, qui met cependant en garde contre la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et les troubles géopolitiques.

JPMorgan a ainsi fait état d'un bénéfice pour le trimestre clos le 30 septembre à 9,74 milliards de dollars (10,02 milliards d'euros), soit 3,12 dollars par action, contre 11,69 milliards de dollars, soit 3,74 dollars par action, un an plus tôt.

Cependant, le bénéfice ajusté de la banque s'est élevé à 3,36 dollars par action, soit bien plus que l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur 2,88 dollars, selon les données de Refinitiv.

Les revenus nets d'intérêts, hors marchés, ont eux augmenté de 51% à 16,9 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la hausse des taux. Pour le quatrième trimestre, la banque prévoit que ce chiffre atteindra environ 19 milliards de dollars.

JPMorgan a par ailleurs mis de côté 808 millions de dollars de provisions ce trimestre, les hausses de taux d'intérêt alimentant les craintes d'une récession.

La banque a enregistré 32,72 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le trimestre, contre 29,65 milliards de dollars l'année dernière, tandis que les revenus de sa banque d'investissement, l'une des principales activités de JPMorgan, ont chuté de 43% à 1,7 milliard de dollars.

Wells Fargo a aussi fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au titre du troisième trimestre et renforcé ses réserves pour pertes de crédit en mettant de côté 784 millions de dollars. (Reportages de Niket Nishant et Noor Zainab Hussain à Bengalore et Lananh Nguyen à New York, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)