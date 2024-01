JPMorgan: Baisse du bénéfice au 4e trimestre avec les charges liées aux faillites bancaires

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le bénéfice de JPMorgan Chase a reculé au quatrième trimestre, la banque ayant mis de côté près de 3 milliards de dollars de charges pour rembourser un fonds de soutien pour les banques en faillite, épuisé après l'effondrement de prêteurs régionaux l'année dernière. Le bénéfice de JPMorgan s'est élevé à 9,31 milliards de dollars (8,50 milliards d'euros), soit 3,04 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, a déclaré la banque vendredi. Ce chiffre est à comparer aux 11,01 milliards de dollars, soit 3,57 dollars par action, enregistrés un an plus tôt. La banque a toutefois annoncé un bénéfice annuel record de 49,6 milliards de dollars. JPMorgan et plusieurs établissements bancaires doivent renflouer une grande partie des 16 milliards de dollars destinés à reconstituer le fonds d'assurance-dépôts de la Federal Deposit Insurance Corporation (DIF) après les faillites de Silicon Valley Bank et Signature Bank. Selon le directeur général Jamie Dimon, l'économie américaine reste résistante même s'il se veut prudent en ce qui concerne l'inflation. "L'économie verte, la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'augmentation des dépenses militaires et la hausse des coûts des soins de santé nécessitent également une augmentation des dépenses. Cela pourrait conduire à une inflation plus forte et à des taux plus élevés que ne le prévoient les marchés", a-t-il déclaré. La banque a enregistré une hausse de 12% de son chiffre d'affaires trimestriel, qui s'élève à 38,57 milliards de dollars. (Rédigé par Niket Nishant à Bangalore, avec Nupur Anand à New York ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)