Journée parfaite pour Jin Nan Yuan, Prithika Pavade sortie d'entrée

par Baptiste Marin (iDalgo)

Emmanuel Lebesson et Jin Nan Yuan se sont qualifiés samedi pour les quarts de finale du tournoi mixte de tennis de table des JO de Tokyo. Les Tricolores ont facilement dominé les Australiens Heming Hu et Melissa Tapper en quatre manches (11-5, 11-9, 11-1, 11-0). La paire française tentera de décrocher dimanche sa place pour le dernier carré. Ils défieront les Hongkongais Chun Ting Wong et Hoi Kem Doo. Aussi alignée en simple dames, Jin Nan Yuan a battu l’Égyptienne Yousra Helmy en quatre sets (11-3, 11-5, 11-5, 11-6) lors du premier tour. Elle sera opposée dimanche à la Brésilienne Bruna Takahashi au deuxième tour. Sort différent pour la jeune Prithika Pavade. Âgée de 16 ans, la Française s’est inclinée pour son entrée en lice dans le tournoi olympique face à la Russe Yana Noskova (10-12, 11-6, 11-3, 11-7, 11-9, 11-9).