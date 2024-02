Journée noire dans le ciel allemand

BERLIN, 7 février (Reuters) - Le personnel au sol de la compagnie aérienne allemande Lufthansa a massivement répondu mercredi à l'appel à la grève lancé par le syndicat Verdi qui réclame des hausses de salaire. Quelque 100.000 passagers sont concernés par le mouvement qui a démarré à 4 heures (03H00 GMT) et qui doit prendre fin jeudi matin, a dit le transporteur allemand. Le syndicat Verdi a tout particulièrement visé les aéroports de Francfort et Munich, où seuls 10% des vols prévus par Lufthansa seront assurés. Verdi réclame une augmentation salariale de 12,5% pour 25.000 salariés, soit au moins 500 euros de plus par mois, plus un paiement unique de 3.000 euros destiné à compenser l'inflation. (Madeline Chambers; version française Nicolas Delame, édité par Zhifan Liu)